Захист вчергове просив суд допитати В.Януковича у режимі відеоконференції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Захист екс-президента Віктора Януковича заявив клопотання про допит їхнього підзахисного у розгляді клопотання про надання дозволу на заочне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою В.Януковича у державній зраді. Таке клопотання адвокати заявили у Печерському районному суд Києва, передає кореспондент УНН.
“Захист просить допитати В.Януковича під час розгляду клопотання про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування... шляхом проведення відеоконференції”, — сказав адвокат Віталій Сердюк.
Він пояснив, що таке клопотання адвокати заявили, оскільки суд не задовольнив їхнє клопотання про участь В.Януковича у розгляді цієї справи у режимі відеоконференції.
У свою чергу прокурор Максим Крим нагадав, що захист вже утретє заявляє подібне клопотання, яке раніше не було задоволене слідчим суддею. Тому прокурори просили залишити його без задоволення.
Суддя Кристина Тарасюк не задовольнила клопотання захисту В.Януковича, оскільки воно вже розглядалося.