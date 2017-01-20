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Защита в очередной раз просила суд допросить В.Януковича в режиме видеоконференции

Защита в очередной раз просила суд допросить В.Януковича в режиме видеоконференции

Киев • УНН

 • 7945 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Защита экс-президента Виктора Януковича заявила ходатайство о допросе их подзащитного в рассмотрении ходатайства о предоставлении разрешения на заочное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению В.Януковича в государственной измене. Такое ходатайство адвокаты заявили в Печерском районном суд Киева, передает корреспондент УНН.

"Защита просит допросить В.Януковича во время рассмотрения ходатайства о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование ... путем проведения видеоконференции", - сказал адвокат Виталий Сердюк.

Он пояснил, что такое ходатайство адвокаты заявили, поскольку суд не удовлетворил их ходатайство об участии В.Януковича в рассмотрении этого дела в режиме видеоконференции.

В свою очередь прокурор Максим Крым напомнил, что защита уже в третий раз заявляет подобное ходатайство, которое ранее не было удовлетворено следственным судьей. Поэтому прокуроры просили оставить его без удовлетворения.

Судья Кристина Тарасюк не удовлетворила ходатайство защиты В.Януковича, поскольку оно уже рассматривалось.

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