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Захист В.Януковича планує допитати близько 80 свідків, частина з яких в РФ - адвокат (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Захист екс-президента України Віктора Януковича планує заявити клопотання про допит під час розгляду по суті справи про державну зраду близько 80 свідків, частина з яких знаходиться на території РФ. Про це журналістам після підготовчого засідання заявив адвокат Віталій Сердюк, передає кореспондент УНН.

Захист В.Януковича планує допитати близько 80 свідків, частина з яких в РФ - адвокат (доповнено)

“Буде заявлятись клопотання про виклик близько 80 свідків у даній справі і, я думаю, їх свідчення будуть дуже цікавими суду України”, — сказав В.Сердюк.

Він зазначив, що мова йтиме про те, “що насправді відбувалося в Криму в 2014 році і хто має нести відповідальність за ситуацію, яка зараз у нас із Кримом склалася”.

“Частина свідків знаходить на території України, частина — на території Росії”, — уточнив В.Сердюк.

За його словами, у матеріалах кримінального провадження немає доказів, які б засвідчили факт державної зради В. Януковича.

При цьому, за його словами, допит самого екс-президента під час наступного засідання залежатиме від Оболонського райсуду.

"Питання допиту В.Януковича на наступному засіданні буде залежати від того, як швидко і оперативно документи судом Оболонським будуть передані в компетентні органи РФ у відповідності Європейській конвенції про правову допомогу між державами“, - сказав В.Сердюк.

За даними захисту, “Генпрокурором поставлений дедлайн до серпня” закінчити розгляд справи В.Януковича у суді.

Як повідомляв УНН, суд переніс підготовче засідання у справі В.Януковича на 18 травня.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до Печерського районного суду. Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.

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