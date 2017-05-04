Захист В.Януковича планує допитати близько 80 свідків, частина з яких в РФ - адвокат (доповнено)

КИЇВ. 4 травня. УНН. Захист екс-президента України Віктора Януковича планує заявити клопотання про допит під час розгляду по суті справи про державну зраду близько 80 свідків, частина з яких знаходиться на території РФ. Про це журналістам після підготовчого засідання заявив адвокат Віталій Сердюк, передає кореспондент УНН.