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Защита В.Януковича планирует допросить около 80 свидетелей, часть из которых в РФ - адвокат (дополнено)

Киев • УНН

 • 10715 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича планирует заявить ходатайство о допросе при рассмотрении по существу дела о государственной измене около 80 свидетелей, часть из которых находится на территории РФ. Об этом журналистам после предварительного заседания заявил адвокат Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.

Защита В.Януковича планирует допросить около 80 свидетелей, часть из которых в РФ - адвокат (дополнено)

"Будет заявляться ходатайства о вызове около 80 свидетелей по данному делу и, я думаю, их показания будут очень интересными для суда Украины", - сказал В.Сердюк.

Он отметил, что речь пойдет о том, "что на самом деле происходило в Крыму в 2014 году и кто должен нести ответственность за ситуацию, которая сейчас у нас с Крымом ситуации".

"Часть свидетелей находит на территории Украины, часть - на территории России", - уточнил В.Сердюк.

По его словам, в материалах уголовного производства нет доказательств, которые бы засвидетельствовали факт государственной измены В.Януковича.

При этом, по его словам, допрос самого экс-президента во время следующего заседания будет зависеть от Оболонского райсуда.

"Вопрос допроса В.Януковича на следующем заседании будет зависеть от того, как быстро и оперативно документы судом Оболонским будут переданы в компетентные органы РФ в соответствии Европейской конвенции о правовой помощи между государствами", - сказал В.Сердюк.

По данным защиты, "Генпрокурором поставлен дедлайн до августа" закончить рассмотрение дела В.Януковича в суде.

Как сообщал УНН, суд перенес подготовительное заседание по делу В.Януковича на 18 мая.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.

20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд. Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева.

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