Захист Савченко заявив відвід прокурору
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Сторона захисту заарештованого народного депутата Надії Савченко заявила відвід прокуру, передає кореспондент УНН.
Це сталося на початку розгляду суддею Оксаною Хардіною заявленого стороною обвинувачення клопотання про відвід судді Олени Мєлєшак.
“Є відвід прокурору через те, що прокурор чомусь погодився за відсутністю захисників, щоб суд продовжив розгляд заяви на відвід судді Мєлєшак. Це каже про упередженість прокурора Банника”, — заявили захисники Савченко.
Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.
Нагадаємо, Савченко заявила відвід судді Хардіній, яка мала розглянути заявлений прокурорами відвід судді Олені Мєлєшак, через начебто порушення нею її права на захист — суддя почала розглядати клопотання прокурорів за відсутністю у залі засідання адвокатів.
Суддя Віталій Циктіч відмовив Савченко у задоволенні її клопотання.
Варто зазначити, що сьогодні Шевченківський райсуд столиці має розглянути клопотання прокуратури про продовження Савченко арешту, термін якого спливає 13 липня.
Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.