Защита Савченко заявил отвод прокурору
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Сторона защиты арестованного народного депутата Надежды Савченко заявила отвод прокуру, передает корреспондент УНН.
Это произошло в начале рассмотрения судьей Оксаной Хардиной заявленного стороной обвинения ходатайства об отводе судьи Елены Мелешак.
"Есть отвод прокурору из-за того, что прокурор почему-то согласился при отсутствии защитников, чтобы суд продолжил рассмотрение заявления на отвод судьи Мелешак. Это говорит о предвзятости прокурора Банника", - заявили защитники Савченко.
Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Напомним, Савченко заявила отвод судье Хардиной, которая должна была рассмотреть заявленный прокурорами отвод судье Елене Мелешак, из-за якобы нарушения им его права на защиту - судья начала рассматривать ходатайство прокуроров при отсутствии в зале заседания адвокатов.
Судья Виталий Циктич отказал Савченко в удовлетворении ее ходатайства.
Стоит отметить, что сегодня Шевченковский райсуд столицы должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении Савченко ареста, срок которого истекает 13 июля.
Напоминаем, что 15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемого по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.