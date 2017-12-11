Захист Саакашвілі заявив відвід групі прокурорів, звинувачуючи їх у фальсифікації справи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сторона захисту екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі заявила відвід всій групі прокурорів, підозрюючи їх у фальсифікації обвинувачення щодо їхнього підзахисного, але суд відмовив у його задоволенні. Клопотання про це заявив сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає клопотання прокуратури про обрання Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, оголосив адвокат Саакашвілі Руслан Чернолуцький, передає кореспондент УНН.
"Ми вважаємо, що ця кримінальна справа сфальсифікована, і вимагаємо відводу групи прокурорів. Ми вважаємо, що ця група працює під прямим керівництвом і вказівками генерального прокурора", - сказав Р.Чернолуцький.
Також сторона захисту як на один із аргументів на протиправні дії прокуратури вказала на факт розголошення матеріалів справи генпрокурором під час брифінгу в Києві та у Верховній Раді.
Сторона обвинувачення виступила із запереченнями на наведені в клопотанні захисту обставини і просила у його задоволенні відмовити.
"Слідчий суддя на місці ухвалив: враховуючи те, що відвід групи прокурорів, які не беруть участь у судовому засіданні в Кримінальному процесуальному законі не передбачено, поданий відвід залишити без задоволення", - зазначила суддя Лариса Цокол.
За словами адвоката, сторона обвинувачення проситиме у суду встановити запобіжний захід для Міхеіла Саакашвілі у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці, однак захист буде заперечувати проти будь-яких запобіжних заходів. При цьому нардеп Юрій Дерев'янко заявляв, що Саакашвілі на поруки готові взяти низка депутатів. Зокрема, він назвав, крім себе, Юлію Тимошенко, Віктора Чумака, Альону Шкрум, Віталія Купрія, Наталію Новак, Дмитра Добродомова, Олександра Опанасенка, Павла Костенка, Єгора Соболєва, Івана Крулька, Олексія Рябчина.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд столиці посилено охороняють.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.