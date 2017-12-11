Защита Саакашвили заявил отвод группе прокуроров, обвиняя их в фальсификации дела

"Мы считаем, что это уголовное дело сфальсифицировано, и требуем отвода группы прокуроров. Мы считаем, что эта группа работает под прямым руководством и указаниями генерального прокурора", - сказал Р.Чернолуцький.

Также сторона защиты как на один из аргументов на противоправные действия прокуратуры указала на факт разглашения материалов дела Генпрокурором во время брифинга в Киеве и в Верховной Раде.

Сторона обвинения выступила с возражениями на приведенные в ходатайстве защиты обстоятельства и просила в его удовлетворении отказать.

"Следственный судья на месте постановил: учитывая то, что отвод группы прокуроров, которые не принимают участие в судебном заседании в Уголовном процессуальном законе не предусмотрено, представленный отвод оставить без удовлетворения", - отметила судья Лариса Цокол.

По словам адвоката, сторона обвинения будет просить у суда установить меру пресечения для Михеила Саакашвили в виде домашнего ареста сроком на два месяца, однако защита будет возражать против любых мер. При этом нардеп Юрий Деревянко заявлял, что Саакашвили на поруки готовы взять ряд депутатов. В частности, он назвал, кроме себя, Юлию Тимошенко, Виктора Чумака, Алену Шкрум, Виталия Куприя, Наталью Новак, Дмитрия Добродомова, Александра Опанасенко, Павла Костенко, Егора Соболева, Ивана Крулько, Алексея Рябчина.

Как сообщал УНН, Печерский райсуд столицы усиленно охраняют.

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.