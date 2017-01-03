Захист С.Курченка заявив відвід судді, у засіданні оголошено перерву на невизначений термін

ukru
04:30 • 9351 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 47956 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 102637 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 127869 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 133957 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 230717 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 169740 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189634 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172865 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165020 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.5 м/с
78 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Гренландія важлива для безпеки світу, військова сила не знадобиться - Венс

Гренландія важлива для безпеки світу, військова сила не знадобиться - Венс

28 березня, 19:38 • 19953 перегляди
Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

28 березня, 19:51 • 23445 перегляди
Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

28 березня, 19:59 • 26398 перегляди
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

28 березня, 20:16 • 18827 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 24691 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 230717 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 353356 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 370340 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 286498 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359726 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 55756 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72893 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84715 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168653 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171228 перегляди
Актуальне
Захист С.Курченка заявив відвід судді, у засіданні оголошено перерву на невизначений термін

Захист С.Курченка заявив відвід судді, у засіданні оголошено перерву на невизначений термін

Київ • УНН

 • 7529 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Захист бізнесмена Сергія Курченка, якого підозрюють у скоєнні тяжких злочинів у банківській сфері та у сфері господарських операцій зі зрідженим газом, у Печерському районному суді Києва заявив відвід слідчому судді Володимиру Карабаню, який розглядає клопотання ГПУ про обрання запобіжного заходу С.Курченку, передає кореспондент УНН.

"Є відвід у зв'язку з тим, що перше засідання було призначено з порушеннями, оскільки засідання було призначено до того, як суд отримав докази, що сторона захисту отримала матеріали клопотання", - заявила адвокат Анастасія Честякова.

Таким чином, за її словами, є підстави вважати, що суд діє за домовленістю з прокуратурою.

"Ця справа передана на розгляд із порушеннями територіальної підсудності", - сказав адвокат Юрій Сухов.

За його словами, орган досудового слідства, а саме ГСУ ГПУ, розташований на вулиці Борисоглібській, тому справу має розглядати Подільський райсуд Києва.

"Я також заявляю вам відвід", - додав захисник.

"Я вважаю, що твердження захисту є надуманими,.. немає жодних доказів про упередженість судді", - заявив прокурор Адріан Лупу.

"У судовому засіданні оголошується перерва на невизначений термін до розгляду відводу судді Карабаню", - сказав слідчий суддя.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 3 січня розпочав розгляд клопотання ГПУ про обрання запобіжного заходу бізнесмену Сергію Курченку, якого підозрюють у вчиненні тяжких злочинів у банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,069.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,894.71