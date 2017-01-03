Захист С.Курченка заявив відвід судді, у засіданні оголошено перерву на невизначений термін
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Захист бізнесмена Сергія Курченка, якого підозрюють у скоєнні тяжких злочинів у банківській сфері та у сфері господарських операцій зі зрідженим газом, у Печерському районному суді Києва заявив відвід слідчому судді Володимиру Карабаню, який розглядає клопотання ГПУ про обрання запобіжного заходу С.Курченку, передає кореспондент УНН.
"Є відвід у зв'язку з тим, що перше засідання було призначено з порушеннями, оскільки засідання було призначено до того, як суд отримав докази, що сторона захисту отримала матеріали клопотання", - заявила адвокат Анастасія Честякова.
Таким чином, за її словами, є підстави вважати, що суд діє за домовленістю з прокуратурою.
"Ця справа передана на розгляд із порушеннями територіальної підсудності", - сказав адвокат Юрій Сухов.
За його словами, орган досудового слідства, а саме ГСУ ГПУ, розташований на вулиці Борисоглібській, тому справу має розглядати Подільський райсуд Києва.
"Я також заявляю вам відвід", - додав захисник.
"Я вважаю, що твердження захисту є надуманими,.. немає жодних доказів про упередженість судді", - заявив прокурор Адріан Лупу.
"У судовому засіданні оголошується перерва на невизначений термін до розгляду відводу судді Карабаню", - сказав слідчий суддя.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 3 січня розпочав розгляд клопотання ГПУ про обрання запобіжного заходу бізнесмену Сергію Курченку, якого підозрюють у вчиненні тяжких злочинів у банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом