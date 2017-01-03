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Защита С.Курченко заявила отвод судье, в заседании объявлен перерыв на неопределенный срок

Киев • УНН

 • 7529 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Защита бизнесмена Сергея Курченко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом, в Печерском районном суде Киева заявила отвод следственному судье Владимиру Карабаню, который рассматривает ходатайство ГПУ об избрании меры пресечения С.Курченко, передает корреспондент УНН.

"Есть отвод в связи с тем, что первое заседание было назначено с нарушениями, поскольку заседание было назначено до того, как суд получил доказательства, что сторона защиты получила материалы ходатайства", - заявила адвокат Анастасия Честяков.

Таким образом, по ее словам, есть основания полагать, что суд действует по договоренности с прокуратурой.

"Это дело передано на рассмотрение с нарушениями территориальной подсудности", - сказал адвокат Юрий Сухов.

По его словам, орган досудебного следствия, а именно ГСУ ГПУ, расположен на улице Борисоглебской, поэтому дело должен рассматривать Подольский райсуд Киева.

"Я также заявляю вам отвод", - добавил защитник.

"Я считаю, что утверждения защиты являются надуманными... нет никаких доказательств о предвзятости судьи", - заявил прокурор Адриан Лупу.

"В судебном заседании объявляется перерыв на неопределенный срок до рассмотрения отвода судьи Карабаня", - сказал следователь судья.

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