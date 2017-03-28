Захист Р.Насірова проситиме САП провести повторну судово-економічну експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Захист відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова підготує клопотання до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про здійснення повторної судово-економічної експертизи у справі їхнього підзахисного. Про це сказав у коментарі УНН адвокат Р.Насірова Віктор Петруненко.
“Захист готує клопотання про проведення додаткової або повторної судово-економічної експертизи”, — сказав адвокат.
Захисник пояснив, що експертиза має дати відповідь на запитання про те, за рахунок чого або кого і на яку суму ТОВ “Фірма "Хас“, ТОВ "Надра Геоцентр“ та ТОВ "Карпатнадраінвест” отримано переваг та пільг у зв’язку із розстроченням зобов’язань по сплаті податків.
В.Петруненко зазначив, що захист подасть таке клопотання після того, як не буде реакції на попередню заяву про закриття кримінального провадження щодо Р.Насірова у зв’язку з відсутністю складу злочину.
Також адвокат відстороненого голови ДФС Р.Насірова відмовився коментувати повідомлення НАБУ МОЗ, зокрема те, що лікарі госпіталю “Феофанія” перебільшували важкість стану здоров’я Романа Насірова, однак зазначивши, що “пост-фактум та в умовах коли небезпека минула завжди значно легше оцінювати стан здоров’я ніж за умов коли помилка лікаря може стати фатальною”.
Крім того, В.Петруненко повідомив, що адвокати Р.Насірова намагаються отримати від НАБУ для ознайомлення матеріали кримінального провадження для того, щоб планувати дальші процесуальні дії.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Як повідомляв УНН, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО. Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.
20 березня захист Р.Насірова подав клопотання на ім’я Генерального прокурора України Юрія Луценка та його заступника — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про закриття кримінального провадження щодо тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова у зв’язку з відсутністю складу злочину.
14 березня заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.
Крім того, МОЗ надав висновок НАБУ стосовно лікування Р.Насірова у “Феофанії”. Згідно з висновком клініко-експертної комісії МОЗ, діагноз тимчасово відстороненого з посади голови ДФС Романа Насірова, який йому поставили лікарі КЛ “Феофанія”, не підтвердився.