Защита Р.Насирова просить САП провести повторную судебно-экономическую экспертизу

"Защита готовит ходатайство о проведении дополнительной или повторной судебно-экономической экспертизы", - сказал адвокат.

Защитник пояснил, что экспертиза должна дать ответ на вопрос о том, за счет чего или кого и на какую сумму ООО "Фирма" Хас ", ООО" Надра Геоцентр "и ООО" "Карпатнадраинвест" получено преимуществ и льгот в связи с рассрочкой обязательств по уплате налогов.

В.Петруненко отметил, что защита подаст такое ходатайство после того, как будет реакции на предыдущее заявление о закрытии уголовного производства в отношении Р.Насирова в связи с отсутствием состава преступления.

Также адвокат отстраненного председателя ДФС Р.Насирова отказался комментировать сообщения НАБУ Минздрава, в частности то, что врачи госпиталя "Феофания" преувеличивали тяжесть состояния здоровья Романа Насирова, однако отметив, что "пост-фактум и в условиях, когда опасность миновала, всегда значительно легче оценивать состояние здоровья чем в условиях, когда ошибка врача может стать роковой".

Кроме того, В.Петруненко сообщил, что адвокаты Р.Насирова пытаются получить от НАБУ для ознакомления материалы уголовного производства для того, чтобы планировать дальнейшие процессуальные действия.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстранен председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО. Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

20 марта защиту Р.Насирова подал ходатайство на имя Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его заместителя - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о закрытии уголовного производства в отношении временно отстраненного председателя ДФС Романа Насирова в связи с отсутствием состава преступления.

14 марта заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в эфире одного из телеканалов, что следствие имеет достаточную доказательную базу по делу отстраненного от должности главы ДФС Романа Насирова .

Кроме того, Минздрав предоставил заключение НАБУ по лечению Р.Насирова в "Феофании". Согласно заключению клинико-экспертной комиссии Минздрава, диагноз временно отстраненного от должности главы ДФС Романа Насирова, который ему поставили врачи КБ "Феофания", не подтвердился .