Захист попросив Ю.Луценка та Н.Холодницького закрити справу проти Р.Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Захист тимчасово відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова подав скаргу на ім’я Генерального прокурора України Юрія Луценка та заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького з вимогою закрити провадження щодо Р.Насірова і дати правову оцінку діям прокурора САП. Про це повідомив УНН адвокат Віктор Петруненко.
“Сьогодні подали скаргу. Просимо закрити провадження, скасувати повідомлення про підозру як процесуальний документ і дати правову оцінку діям прокурора щодо законності здійснюваного ними кримінального переслідування Насірова”, — сказав адвокат.
В.Петруненко пояснив, що захист 20 березня цього року подавав клопотання на ім’я Ю.Луценка та Н.Холодницького про припинення кримінального переслідування стосовно їхнього підзахисного. Однак ці клопотання, за словами захисника, розглянув сам співавтор — прокурор САП Р.Симків — повідомлення про підозру і відмовив у їхньому задоволенні.
Тому, наголосив адвокат, захист просить у своїй скарзі, щоб клопотання було розглянуте належним чином, і щоб його розглядав не прокурор САП Р.Симків, а Ю.Луценко чи Н.Холодницький.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.