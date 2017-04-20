Защита попросила Ю.Луценко и Н.Холодницкого закрыть дело против Р.Насирова

"Сегодня подали жалобу. Просим прекратить производство, отменить сообщение о подозрении как процессуальный документ и дать правовую оценку действиям прокурора о законности осуществляемого ими уголовного преследования Насирова", - сказал адвокат.

В.Петруненко пояснил, что защита 20 марта этого года подавала ходатайство на имя Ю.Луценко и Н.Холодницкого о прекращении уголовного преследования в отношении их подзащитного. Однако эти ходатайства, по словам защитника, рассмотрел сам соавтор - прокурор САП Р.Симкив - сообщение о подозрении и отказал в их удовлетворении.

Поэтому, отметил адвокат, защита просит в своей жалобе, чтобы ходатайство было рассмотрено должным образом, и чтобы его рассматривал не прокурор САП Р.Симкив, а Ю.Луценко или Н.Холодницкий.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.