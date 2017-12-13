Захист підозрюваного у "газовій справі" Онищенка оголосив відвід судді

“Просимо задовільнити відвід слідчого судді Солом'янського суду міста Києва Бобровнику О.В.” — зазначили адвокати.

Свою позицію вони аргументували тим, що, по-перше, якщо особі інкримінується стаття, за якою передбачено покарання понад 10 років позбавлення волі, то матеріали справи має розглядати не один суддя одноосібно, а колегія суддів.

По-друге, за їхніми словами, у матеріалах справи зазначено, що злочин було скоєно за адресою: м.Київ, вул Мечникова 3, а це Печерський район. Відповідно, стороною обвинувачення не було отримано принципу підсудності, тобто матеріали справи мали бути передані до Печерського райсуду.

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По-трете, зазначили адвокати, у Солом'янському районному суді на розгляді судді Владлени Лазаренко вже перебуває аналогічне клопотання, розгляд якого призначено на 16 січня 2018 року, а відповідно до чинного законодавства, два однакових клопотання не можуть подаватись до суду.

По-четверте, як зазначили захисники, суддя Бобровник не міг не знати про існування в суді першого клопотання і по-п'яте, за словами адвокатів, у зв’язку з тим, що Бобровник брав участь в розгляді матеріалів справ Насірова, Кулика, Мартиненка, виникає сумнів, що матеріали дійсно розподілялися автоматизованою системою розподілу справ.

“При такій ситуації суд не може бути об’єктивним”, — підсумували своє клопотання адвокати.

У свою чергу сторона обвинувачення висловилась проти задоволення цього клопотання, оскільки вбачає його необґрунтованим і заявленим з метою затягування часу.

“Вважаємо, що заявлений відвід є безпідставним і заявленим з метою затягування процесу”, - зазначили прокурори.

Наразі судове засідання відкладене на невизначений час до обрання судді, який розгляне заяву про відвід.

Як повідомляв УНН, 13 грудня суд розпочав розгляд клопотання про заочне слідство щодо Онищенка.