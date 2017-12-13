Защита подозреваемого по "газовому делу" Онищенко объявил отвод судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сторона защиты подозреваемого по так называемому газовому делу Александра Онищенко объявила отвод следователю судьи Соломенского районного суда Киева Александру Бобровнику, который сегодня должен начать рассмотрение ходатайства НАБУ о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное следствие по делу, передает корреспондент УНН.
"Просим удовлетворить отвод следователя судьи Соломенского суда города Киева Бобровнику А.В." - отметили адвокаты.
Свою позицию они аргументировали тем, что, во-первых, если лицу инкриминируется статья, по которой предусмотрено наказание свыше 10 лет лишения свободы, то материалы дела должен рассматривать не один судья единолично, а коллегия судей.
Во-вторых, по их словам, в материалах дела указано, что преступление было совершено по адресу: г.Киев, ул.Мечникова 3, а это Печерский район. Соответственно, стороной обвинения не было получено принципа подсудности, то есть материалы дела должны быть переданы в Печерский райсуд.
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В-третьих, отметили адвокаты, в Соломенском районном суде на рассмотрении судьи Владлены Лазаренко уже находится аналогичное ходатайство, рассмотрение которого назначено на 16 января 2018 года, а согласно действующему законодательству, два одинаковых ходатайства не могут подаваться в суд.
В-четвертых, как отметили защитники, судья Бобровник не мог не знать о существовании в суде первого ходатайства и в-пятых, по словам адвокатов, в связи с тем, что Бобровник участвовал в рассмотрении материалов дел Насирова, Кулика, Мартыненко, возникает сомнение, что материалы действительно распределялись автоматизированной системой распределения дел.
"При такой ситуации суд не может быть объективным", - подытожили свое ходатайство адвокаты.
В свою очередь сторона обвинения высказалась против удовлетворения этого ходатайства, поскольку видит его необоснованным и заявленным с целью затягивания времени.
"Считаем, что заявленный отвод безосновательно и заявленным с целью затягивания процесса", - отметили прокуроры.
Сейчас судебное заседание отложено на неопределенное время до избрания судьи, который рассмотрит заявление об отводе.
Как сообщал УНН, 13 декабря суд начал рассмотрение ходатайства о заочном следствие в отношении Онищенко.