Захист особистих даних: Gmail додав нову функцію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сервіс електронної пошти Google додає можливість зробити недоступним повідомлення після встановленого часу. Таку опцію розробили через запровадження жорстких правил захисту даних у ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС Україна.
Новий "конфіденційний режим" також обмежуватиме пересилання, копіювання, завантаження чи друкування кореспонденції, яку відправили через Gmail і в якої закінчився термін активності.
"Це не є щось унікальне. Інші платформи, такі як Microsoft Exchange, дозволяють використовувати плагіни, щоб зробити щось подібне", - каже технічний консультант Кріс Грін.
"Але жоден із поштових сервісів, які базуються на "хмарних сховищах", досі не запропонував цієї функції захисту даних".
Функції заборони копіювання не захистять у випадку, якщо хтось зробить скріншот чи фото дисплея комп'ютера, але вони призначені для мінімізації ризику випадкового передавання конфіденційних даних іншій стороні, що може порушувати правила захисту даних.
Google почав тестування нових функції, які вже доступні окремим користувачам у меню налаштувань.
Як повідомляв УНН, компанія Google повідомила адміністраторам G Suite про швидкий редизайн веб-версії Gmail і поповнення пошти новими функціями.