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Защита личных данных: Gmail добавил новую функцию

Киев • УНН

 • 9224 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сервис электронной почты Google добавляет возможность сделать недоступным сообщение после установленного времени. Такую опцию разработали из-за введения жестких правил защиты данных в ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

Защита личных данных: Gmail добавил новую функцию

Новый "конфиденциальный режим" также будет ограничивать пересылки, копирование, загрузку или печать корреспонденции, которую отправили через Gmail и в которой истек срок активности.

"Это не что-то уникальное. Другие платформы, такие как Microsoft Exchange, позволяют использовать плагины, чтобы сделать что-то подобное ", - говорит технический консультант Крис Грин.

"Но ни один из почтовых сервисов, основанных на "облачных хранилищах", до сих пор не предложил этой функции защиты данных".

Функции запрета копирования не защитят в случае, если кто-то сделает скриншот или фото дисплея компьютера, но они предназначены для минимизации риска случайного передачи конфиденциальных данных другой стороне, которая может нарушать правила защиты данных.

Google начал тестирование новых функции, которые уже доступны отдельным пользователям в меню настроек.

Как сообщал УНН, компания Google сообщила администраторам G Suite о скором редизайн веб-версии Gmail и пополнение почты новыми функциями.

Украинские Национальные Новости

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