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Захист оскаржить арешт Савченко

Захист оскаржить арешт Савченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Сторона захисту народного депутата Надії Савченко, яку взяли під варту, оскаржить в апеляційному порядку рішення Шевченківського районного суду Києва. Про це в коментарі журналістам сьогодні по завершенню судового засідання заявив адвокат Савченко Віктор Чевгуз, пердає кореспондент УНН.

“Тут політична складова — просто з Надією розправилися за ту позицію, яку вона зайняла. Із шести позицій, за якими її обвинувачують, три скопіювали під копирку. Звичайно, ми підготуємо апеляцію. І вона також напише коротку апеляцію”, — сказав Чевгуз.

За його словами, Савченко надалі — до завершення слідства буде перебувати у слідчому ізоляторі СБУ у Києві.

Нагадаємо, слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва Євген Сидоров ухвалив рішення про обрання Савченко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою впродовж 59 днів — до 20 травня 2018 року.

В одному рішенні, за словами адвоката Савченко Чевгуза, суд одночасно звільнив її з-під варти і знову взяв під варту, що є “юридичним крючкотворством”.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада напередодні позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Н.Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Надія Савченко провела ніч у СІЗО СБУ, де її допитували.

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