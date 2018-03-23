Защита обжалует арест Савченко

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сторона защиты народного депутата Надежды Савченко, которую взяли под стражу, обжалует в апелляционном порядке решение Шевченковского районного суда Киева. Об этом в комментарии журналистам сегодня после завершения судебного заседания заявил адвокат Савченко Виктор Чевгуз, пердае корреспондент УНН.