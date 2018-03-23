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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 86 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 25618 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 32420 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 78041 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Защита обжалует арест Савченко

Защита обжалует арест Савченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Сторона защиты народного депутата Надежды Савченко, которую взяли под стражу, обжалует в апелляционном порядке решение Шевченковского районного суда Киева. Об этом в комментарии журналистам сегодня после завершения судебного заседания заявил адвокат Савченко Виктор Чевгуз, пердае корреспондент УНН.

"Здесь политическая составляющая - просто с Надеждой расправились за ту позицию, которую она заняла. Из шести позиций, по которым ее обвиняют, три скопировали под копирку. Конечно, мы подготовим апелляцию. И она также напишет короткую апелляцию", - сказал Чевгуз.

По его словам, Савченко в дальнейшем, до завершения следствия, будет находиться в следственном изоляторе СБУ в Киеве.

Напомним, следственный судья Шевченковского районного суда Киева Евгений Сидоров принял решение об избрании Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей в течение 59 дней - до 20 мая 2018 года.

В одном решении, по словам адвоката Савченко Чевгуза, суд одновременно освободил ее из-под стражи и снова взял под стражу, что является "юридическим крючкотворством".

Как сообщал УНН, Верховная Рада накануне лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Надежда Савченко провела ночь в СИЗО СБУ, где ее допрашивали.

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