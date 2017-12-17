Захист обіцяє, що Саакашвілі завтра прийде на допит до ГПУ

“Завтра, якщо все буде добре і всі будуть живі, ми прийдемо на допит на 9.30 до Генпрокуратури на вулицю Різницьку”, — розказав адвокат.

Нагадаємо, на суддю Печерського районного суду Ларису Цокол, яка напередодні відпустила колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі без обрання запобіжного заходу, подано дві скарги до Вищої ради правосуддя.

Як повідомляв УНН, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.