Защита обещает, что Саакашвили завтра придет на допрос в ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сторона защиты экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили обещает, что он завтра придет на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом УНН сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.
“Завтра, если все будет хорошо и все будут живы, мы придем на допрос на 9.30 в Генпрокуратуру на улицу Резницкую”, — рассказал адвокат.
Напомним, на судью Печерского районного суда Ларису Цоколь, которая накануне отпустила бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили без избрания меры пресечения, подано две жалобы в Высший совет правосудия.
Как сообщал УНН, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.