Защита обещает, что Саакашвили завтра придет на допрос в ГПУ

“Завтра, если все будет хорошо и все будут живы, мы придем на допрос на 9.30 в Генпрокуратуру на улицу Резницкую”, — рассказал адвокат.

Напомним, на судью Печерского районного суда Ларису Цоколь, которая накануне отпустила бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили без избрания меры пресечения, подано две жалобы в Высший совет правосудия.

Как сообщал УНН, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.