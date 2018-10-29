Захист Мельниченка оскаржив дозвіл на його затримання

"Нами було оскаржено ухвалу про надання дозволу на затримання (Миколи Мельниченка – ред.). Вона у процесуальному порядку не передбачена для оскарження. Але справа в тому, що, за наявною інформацією, з одного боку орган досудового розслідування пише, що не встановлено місцеперебування підозрюваного, а з іншого – надає документи, якими підтверджується, що місцеперебування встановлено", - сказала адвокат.

Однак, за словами Лежух, результат, скоріш за все, буде очікуваним – їхню скаргу повернуть.

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Також захисник розповіла, що до апеляційного суду були оскаржені також рішення про накладення арешту на майно Миколи Мельниченка в Україні. "Було чотири ухвали, і всі вони були оскаржені до апеляційного суду", - уточнила вона.

Лежух зазначила, що засідання у Київському апеляційному суді з розгляду їхніх скарг на арешт майна відкладалися, оскільки з Печерського районного суду Києва не надіслали матеріали справи.

"Призначено наступне засідання на 1 листопада. Там відразу буде розглядатися дві скарги", - резюмувала адвокат.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва ще у травні повторно надав дозвіл Генеральній прокуратурі України на затримання екс-майора УДО Миколи Мельниченка для приводу його до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Мельниченка підозрюють у вчиненні державної зради у формі шпигунства, розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, перевищенні службових повноважень, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 209 КК України.

25 листопада 2016 року його оголосили у всеукраїнський розшук. 14 квітня 2017 року до Інтерполу були направлені матеріали для оголошення його у міжнародний розшук.