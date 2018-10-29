Захист Мельниченка оскаржив дозвіл на його затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Захист колишнього майора Управління державної охорони (УДО) Миколи Мельниченка подав апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду Києва про його затримання для приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Про це повідомила УНН адвокат Мельниченка Тетяна Лежух.
"Нами було оскаржено ухвалу про надання дозволу на затримання (Миколи Мельниченка – ред.). Вона у процесуальному порядку не передбачена для оскарження. Але справа в тому, що, за наявною інформацією, з одного боку орган досудового розслідування пише, що не встановлено місцеперебування підозрюваного, а з іншого – надає документи, якими підтверджується, що місцеперебування встановлено", - сказала адвокат.
Однак, за словами Лежух, результат, скоріш за все, буде очікуваним – їхню скаргу повернуть.
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Також захисник розповіла, що до апеляційного суду були оскаржені також рішення про накладення арешту на майно Миколи Мельниченка в Україні. "Було чотири ухвали, і всі вони були оскаржені до апеляційного суду", - уточнила вона.
Лежух зазначила, що засідання у Київському апеляційному суді з розгляду їхніх скарг на арешт майна відкладалися, оскільки з Печерського районного суду Києва не надіслали матеріали справи.
"Призначено наступне засідання на 1 листопада. Там відразу буде розглядатися дві скарги", - резюмувала адвокат.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва ще у травні повторно надав дозвіл Генеральній прокуратурі України на затримання екс-майора УДО Миколи Мельниченка для приводу його до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.
Мельниченка підозрюють у вчиненні державної зради у формі шпигунства, розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, перевищенні службових повноважень, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 209 КК України.
25 листопада 2016 року його оголосили у всеукраїнський розшук. 14 квітня 2017 року до Інтерполу були направлені матеріали для оголошення його у міжнародний розшук.