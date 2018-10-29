Защита Мельниченко обжаловала разрешение на его задержание
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Защита бывшего майора Управления государственной охраны (УГО) Николая Мельниченко подала апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда Киева о его задержании для привода в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста. Об этом сообщила УНН адвокат Мельниченко Татьяна Лежух.
"Нами было обжаловано постановление о предоставлении разрешения на задержание (Николая Мельниченко - ред.). Оно в процессуальном порядке не предусмотрено для обжалования. Но дело в том, что, по имеющейся информации, с одной стороны орган досудебного расследования пишет, что не установлено местонахождение подозреваемого, а с другой - предоставляет документы, которыми подтверждается, что местонахождение установлено", - сказала адвокат.
Однако, по словам Лежух, результат, скорее всего, будет ожидаемым - их жалобу вернут.
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Также защитник рассказала, что в апелляционный суд были обжалованы и решения о наложении ареста на имущество Николая Мельниченко в Украине. "Было четыре постановления, и все они были обжалованы в апелляционный суд", - уточнила она.
Лежух отметила, что заседание в Киевском апелляционном суде по рассмотрению их жалоб на арест имущества откладывались, поскольку в Печерский районный суд Киева не прислали материалы дела.
"Назначено следующее заседание на 1 ноября. Там сразу будут рассматриваться две жалобы", - резюмировала адвокат.
Напомним, Печерский районный суд Киева еще в мае повторно разрешил Генеральной прокуратуре Украины задержание экс-майора УГО Николая Мельниченко для привода его в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста.
Мельниченко подозревают в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.
25 ноября 2016 года он был объявлен во всеукраинский розыск. 14 апреля 2017 года в Интерпол были направлены материалы для объявления его в международный розыск.