Захист Крисіна заявив відвід судді

“Крисін і його захист не погодилися з тим, що суддя призначила безкоштовного адвоката”, — сказали у суді.

У свою чергу прокурор Юлія Малашич у коментарі журналістам звинуватила адвокатів Крисіна у небажанні слухати справу.

“Захист пана Крисіна абсолютно не зацікавлений слухати це кримінальне провадження до вересня місяця. Чому? Тому що їх не влаштовує головуюча, яка у вересні місяці іде у відставку у зв'язку з досягненням пенсійного віку. Кілька місяців ми позбавлені змоги розпочати судове слідство. І саме поведінка захисників Крисіна стала підставою для того, щоб заявити дане клопотання”, — сказала Малашич.

Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому райсуді Києва розпочався судовий процес за обвинуваченням Крисіна у переслідуваннях, викраденні та катування активістів Євромайдану.

Як повідомляв УНН, 13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.