Защита Крысина заявила отвод судье

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 67362 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108560 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129717 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136850 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172761 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154380 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141852 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130545 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184111 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118365 просмотра

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Защита Крысина заявила отвод судье

Защита Крысина заявила отвод судье

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Сторона защиты Юрия Крысина, обвиняемого в похищении активистов Майдана, заявила отвод судье Дарницкого районного суда Любви Леонтович. Об этом УНН сообщили в суде.

"Крысин и его защита не согласились с тем, что судья назначила бесплатного адвоката", - сказали в суде.

В свою очередь прокурор Юлия Малашич в комментарии журналистам обвинила адвокатов Крысина в нежелании слушать дело.

"Защита господина Крысина совершенно не заинтересована слушать это уголовное производство до сентября месяца. Почему? Потому что их не устраивает председательствующая, которая в сентябре уходит в отставку в связи с достижением пенсионного возраста. Несколько месяцев мы лишены возможности начать судебное следствие. И именно поведение защитников Крысина стала основанием для того, чтобы заявить данное ходатайство", - сказала Малашич.

Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках активистов Евромайдана.

Как сообщал УНН, 13 июня Апелляционный суд Киева отменил условный срок лишения свободы Крысину и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 журналиста Вячеслава Веремия.

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