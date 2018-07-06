Защита Крысина заявила отвод судье
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Сторона защиты Юрия Крысина, обвиняемого в похищении активистов Майдана, заявила отвод судье Дарницкого районного суда Любви Леонтович. Об этом УНН сообщили в суде.
"Крысин и его защита не согласились с тем, что судья назначила бесплатного адвоката", - сказали в суде.
В свою очередь прокурор Юлия Малашич в комментарии журналистам обвинила адвокатов Крысина в нежелании слушать дело.
"Защита господина Крысина совершенно не заинтересована слушать это уголовное производство до сентября месяца. Почему? Потому что их не устраивает председательствующая, которая в сентябре уходит в отставку в связи с достижением пенсионного возраста. Несколько месяцев мы лишены возможности начать судебное следствие. И именно поведение защитников Крысина стала основанием для того, чтобы заявить данное ходатайство", - сказала Малашич.
Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках активистов Евромайдана.
Как сообщал УНН, 13 июня Апелляционный суд Киева отменил условный срок лишения свободы Крысину и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 журналиста Вячеслава Веремия.