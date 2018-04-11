Захист хоче просити перегляду справи звільненої від довічного ув'язнення жінки

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Київ • УНН

 • 25715 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Захист помилуваної Президентом Любові Кушинської, яка відбувала довічне ув’язнення, збирається подати до суду клопотання про перегляд її справи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Андрій Федур, передає УНН.

"Я переконаний, що вона не вбивала тих людей, а справжні вбивці до цього часу так і не встановлені! Що далі? Будемо подавати клопотання про перегляд цієї справи. Розраховую, що Любов Кушинська буде виправдана судом. Лише так ми можемо виправити судову помилку... Буду розраховувати на те, що правоохоронні органи України теж виконають свою роботу (хоч із запізненням у 21 рік), і ми дізнаємось імена справжніх вбивць", - написав Федур.

Як повідомляв УНН, 1 березня 2018 року Президент України Петро Порошенко помилував засуджену до довічного позбавлення волі Кушинську за вбивство двох чоловіків. 10 квітня вона була звільнена з Качанівської колонії, де відсиділа більше 20 років. Кушинська була єдиною жінкою, засудженою довічно.

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