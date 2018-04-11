Защита хочет пересмотра дела освобожденной от пожизненного заключения женщины

"Я убежден, что она не убивала тех людей, а настоящие убийцы до сих пор так и не установлены! Что дальше? Будем подавать ходатайство о пересмотре этого дела. Рассчитываю, что Любовь Кушинская будет оправдана судом. Только так мы можем исправить судебную ошибку... Буду рассчитывать на то, что правоохранительные органы Украины тоже выполнят свою работу (хотя с опозданием в 21 год), и мы узнаем имена настоящих убийц", - написал Федур.

Как сообщал УНН, 1 марта 2018 года Президент Украины Петр Порошенко помиловал приговоренную к пожизненному лишению свободы Кушинскуй за убийство двух мужчин. 10 апреля она была освобождена из Качановской колонии, где отсидела более 20 лет. Кушинская была единственной женщиной, осужденной пожизненно.