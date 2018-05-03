Захист Бочковського планує у понеділок подати заяву про відновлення на посаді

КИЇВ. 3 травня. УНН. Захист колишнього голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського планує у понеділок звернутися до Державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання рішення суду про відновлення його на посаді голови ДСНС. Про це повідомив у коментарі УНН його адвокат Ігор Федоренко.