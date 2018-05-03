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Захист Бочковського планує у понеділок подати заяву про відновлення на посаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Захист колишнього голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського планує у понеділок звернутися до Державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання рішення суду про відновлення його на посаді голови ДСНС. Про це повідомив у коментарі УНН його адвокат Ігор Федоренко.

Захист Бочковського планує у понеділок подати заяву про відновлення на посаді

“Ми отримали виконавчий лист. І попередньо готуємо заяву, щоб, мабуть, з понеділка піти і подавати до Державної виконавчої служби для примусового виконання рішення через державного виконавця”, — сказав він.

За словами І.Федоренка, захист подав відповідні заяви з проханням повідомити їм про прийняте рішення стосовно поновлення на роботі. Але поки що жодних документів не отримали.

Крім того, адвокат розповів, що також вони не отримували від представників уряду копій скарг про оскарження рішення суду про відновлення Бочковського на посаді.

“Ми поки що ні від скаржника таку скаргу не отримували, ні суд не повідомляв”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не бачить підстав для поновлення Бочковського на посаді.

Нагадаємо, 25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький за 208 статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину).

26 березня Бочковському та його заступнику Стоєцькому оголошено підозру у корупції та відмиванні грошей.

Вищий адміністративний суд України 5 липня 2017 року скасував рішення попередніх інстанцій щодо зупинення розгляду незаконного звільнення Бочковського з посади. Справу було повернуто на повторний розгляд.

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