Защита Бочковского планирует в понедельник подать заявление о восстановлении на должности

"Мы получили исполнительный лист. И предварительно готовим заявление, чтобы, наверное, с понедельника пойти и подавать в Государственную исполнительную службу для принудительного исполнения решения через государственного исполнителя", - сказал он.

По словам И.Федоренко, защита подала соответствующие заявления с просьбой сообщить им о принятом решении о восстановлении на работе. Но пока никаких документов не получили.

Кроме того, адвокат рассказал, что также они не получали от представителей правительства копий жалоб об обжаловании решения суда о восстановлении Бочковского на должности.

"Мы пока ни от жалобщика такую ​​жалобу не получали, ни суд не сообщал", - добавил он.

Как сообщал УНН, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Впоследствии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для обновления Бочковского в должности.

Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий по 208 статье УК Украины (задержание на месте совершения преступления).

26 марта Бочковскому и его заместителю Стоецкому объявлено подозрение в коррупции и отмывании денег.

Высший административный суд Украины 5 июля 2017 года отменил решения предыдущих инстанций о приостановлении рассмотрения незаконного увольнения Бочковского с должности. Дело было возвращено на повторное рассмотрение.