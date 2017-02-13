Захисники українських політв'язнів збираються приєднатися до "Маршу Бориса Нємцова" у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Під час маршу в пам'ять про вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова у РФ збираються організувати колону на захист українських політв'язнів. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні організатори "Маршу Бориса Нємцова" подають заявку в мерію на проведення ходи 26 лютого. Нагадую, в цей раз у нас буде всередині маршу своя колона на захист українських політв'язнів", - повідомив адвокат.
З його слів, це буде не персональний заклик про підтримку, як це було в попередні два роки.
"Ми об'єднуємося в захист політично переслідуваних в Росії і Криму", - додав він.
Нагадаємо, торік на марші пам'яті Б.Нємцова у Москві затримали чоловіка в масці В.Путіна.
Борис Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту у Москві.