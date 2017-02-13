Защитники украинских политзаключенных собираются присоединиться к "Маршу Бориса Немцова" в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Во время марша в память об убитом российском оппозиционере Борисе Немцове в РФ собираются организовать колонну в защиту украинских политзаключенных. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня организаторы "Марша Бориса Немцова" подают заявку в мэрию на проведение шествия 26 февраля. Напоминаю, в этот раз у нас будет внутри марша своя колонна в защиту украинских политзаключенных", - сообщил адвокат.
По его словам, это будет не персональный призыв о поддержке, как это было в предыдущие два года.
"Мы объединяемся в защиту политически преследуемых в России и Крыму", - добавил он.
Напомним, в прошлом году на марше памяти Б.Немцова в Москве задержали мужчину в маске Путина.
Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту в Москве.