Захисник збірної України Д.Лукашов продовжить кар’єру в російському БК "Єнісей"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Баскетбольний клуб “Єнісєй” оголосив про підписання контракту з розігруючим захисником збірної України Денисом Лукашовим, повідомляє УНН.
Минулий сезон 27-річний баскетболіст розпочав у складі саратовського “Автодора”. У лютому 2016 року Д.Лукашов став гравцем “Лєтувос Рітас”, з яким виграв бронзову медаль чемпіонату Литви.
Зазначається, що в “Єнісеї” Д.Лукашов виступатиме під номером 10.
Варто відзначити, що наразі “Єнісей” маючи 3 перемоги і 2 поразки знаходиться у верхній частині чемпіонату Єдиної ліги ВТБ, а також має 2 виграші в 2 зустрічах Кубка ФІБА Європи.
Нагадаємо, що в Україні Д.Лукашов виступав за БК “Київ”, “Будівельник”, “Донецьк” та “Азовмаш”.
Як повідомляв УНН, центровий збірної України В’ячеслав Кравцов дебютував у складі іспанської “Валенсії”.