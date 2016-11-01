Защитник сборной Украины Д.Лукашов продолжит карьеру в российском БК "Енисей"

Прошлый сезон 27-летний баскетболист начал в составе саратовского "Автодора". В феврале 2016 Д.Лукашов стал игроком "Летувос Ритас", с которым выиграл бронзовую медаль чемпионата Литвы.

Отмечается, что в "Енисее" Д.Лукашов будет выступать под номером 10.

Стоит отметить, что в настоящее время "Енисей" имея 3 победы и 2 поражения находится в верхней части чемпионата Единой лиги ВТБ, а также 2 выигрыша в 2 встречах Кубка ФИБА Европы.

Напомним, что в Украине Д.Лукашов выступал за БК "Киев", "Будивельник", "Донецк" и "Азовмаш".

Как сообщал УНН, центровой сборной Украины Вячеслав Кравцов дебютировал в составе испанской "Валенсии".