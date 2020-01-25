Захисник збірної Естонії став першим легіонером в ФК "Десна"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У складі чернігівської Десни з’явився перший легіонер — контракт з клубом підписав гравець збірної Естонії Йоонас Тамм, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Центральний захисник вже приєднався до команди на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Контракт підписано за схемою 1,5 роки + 1. В “Десні” Йоонас буде виступати під номером 4.
Футболіст є вихованцем футбольної школи клубу “Тулевик”. У вересні 2009 року Тамм приєднався на правах оренди до кінця року в клуб італійської Серії А “Сампдорія”, проте виступав виключно за молодіжну команду, і 2010 року він повернувся в Естонію, де він виграв чемпіонат 2010 року з “Флорою”.
На початку 2011 року переїхав у шведський “Норрчепінг”, що зайняв друге місце в Супереттан 2010 і піднявся в Аллсвенскан, і підписав контракт на чотири роки. Згодом Тамм виступав на правах оренди в “Сюльвію” у сезонах 2011 і 2013 років, після чого в тому ж дивізіоні у сезоні 2014 року грав за “Треллеборг”.
У 2015 році Тамм повернувся до Естонії та приєднався до “Тулевика”, де провів півроку, після чого 2 червня 2015 року Тамм підписав контракт з “Флорою” і того ж року виграв другий титул чемпіон Естонії у сезоні 2015 року, а 2016 року виграв Кубок і Суперкубок Естонії.
Після успішних виступів за “Флору”, кілька сезонів провів в Польщі та Норвегії, виступаючи “Сарпсборг”, “Корону” та “Ліллестрем”, з якого і перейшов до складу чернігівської “Десни”.
Варто відзначити, що всього за національну збірну Естонії легіонер “Десни” провів 31 матч, в тому числі грав і проти збірної України.