Защитник сборной Эстонии стал первым легионером в ФК "Десна"

Центральный защитник уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Турции. Контракт подписан по схеме 1,5 года + 1. В “Десне” Йоонас будет выступать под номером 4.

Футболист является воспитанником футбольной школы клуба “Тулевик”. В сентябре 2009 года Тамм присоединился на правах аренды до конца года в клуб итальянской Серии А “Сампдория”, однако выступал исключительно за молодежную команду, и в 2010 году он вернулся в Эстонию, где он выиграл чемпионат 2010 года по “Флорой”.

В начале 2011 года переехал в шведский “Норрчёпинг”, занявший второе место в Суперэттан 2010 и поднялся в Аллсвенскан, и подписал контракт на четыре года. Впоследствии Тамм выступал на правах аренды в “Сюльвию” в сезонах 2011 и 2013 годов, после чего в том же дивизионе в сезоне 2014 играл за “Треллеборг”.

В 2015 году Тамм вернулся в Эстонию и присоединился к “Тулевика”, где провел полгода, после чего 2 июня 2015 года Тамм подписал контракт с “Флорой” и в том же году выиграл второй титул чемпион Эстонии в сезоне 2015 года, а 2016 выиграл Кубок и Суперкубок Эстонии.

После успешных выступлений за “Флору”, несколько сезонов провел в Польше и Норвегии, выступая “Сарпсборг”, “Корона” и “Лиллестрем”, из которого и перешел в состав черниговской “Десны”.

Стоит отметить, что всего за национальную сборную Эстонии легионер “Десны” провел 31 матч, в том числе играл и против сборной Украины.