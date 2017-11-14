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Захисник "Ворскли" з перемоги дебютував за збірну Косова

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Збірна команда Косово у складі якої виступив гравець полтавської "Ворскли", здобула перемогу над Латвією. Про це інформує прес-служба "Ворскли", передає УНН.

У товариській грі, що проходила на "Олімпійському" стадіоні в Мітровіці, фінальний свисток судді зафіксував 4:3 на користь косоварів.

Свого дебютного виходу на поле у футболці національної збірної дочекався оборонець полтавської комади Ардін Даллку. Футболіст, якому 1 листопада виповнилося 23 роки, провів повноцінний матч.

Варто відзначити, що сьогодні Даллку-молодший вирушить до Полтави, аби готуватися до календарної гри чемпіонату УПЛ проти кам'янської "Сталі", що пройде в Полтаві в останній день цього тижня.

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