Захисник "Ворскли" з перемоги дебютував за збірну Косова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Збірна команда Косово у складі якої виступив гравець полтавської "Ворскли", здобула перемогу над Латвією. Про це інформує прес-служба "Ворскли", передає УНН.
У товариській грі, що проходила на "Олімпійському" стадіоні в Мітровіці, фінальний свисток судді зафіксував 4:3 на користь косоварів.
Свого дебютного виходу на поле у футболці національної збірної дочекався оборонець полтавської комади Ардін Даллку. Футболіст, якому 1 листопада виповнилося 23 роки, провів повноцінний матч.
Варто відзначити, що сьогодні Даллку-молодший вирушить до Полтави, аби готуватися до календарної гри чемпіонату УПЛ проти кам'янської "Сталі", що пройде в Полтаві в останній день цього тижня.