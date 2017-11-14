Защитник "Ворсклы" с победы дебютировал за сборную Косово

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 29960 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 97840 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 86139 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100621 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100689 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 77810 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101937 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101404 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Защитник "Ворсклы" с победы дебютировал за сборную Косово

Защитник "Ворсклы" с победы дебютировал за сборную Косово

Киев  •  УНН

 • 8953 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сборная команда Косово в составе которой выступил игрок полтавской "Ворсклы", одержала победу над Латвией. Об этом сообщает пресс-служба "Ворсклы", передает УНН.

В товарищеской игре, проходившей на "Олимпийском" стадионе в Митровице, финальный свисток судьи зафиксировал 4:3 в пользу косоваров.

Своего дебютного выхода на поле в футболке национальной сборной дождался защитник полтавской комады Ардин Даллку. Футболист, которому 1 ноября исполнилось 23 года, провел полноценный матч.

Стоит отметить, что сегодня Даллку-младший отправится в Полтаву, чтобы готовиться к календарной игры чемпионата УПЛ против каменской "Стали", который пройдет в Полтаве в последний день этой недели.

Украинские Национальные Новости

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