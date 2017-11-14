Защитник "Ворсклы" с победы дебютировал за сборную Косово

В товарищеской игре, проходившей на "Олимпийском" стадионе в Митровице, финальный свисток судьи зафиксировал 4:3 в пользу косоваров.

Своего дебютного выхода на поле в футболке национальной сборной дождался защитник полтавской комады Ардин Даллку. Футболист, которому 1 ноября исполнилось 23 года, провел полноценный матч.

Стоит отметить, что сегодня Даллку-младший отправится в Полтаву, чтобы готовиться к календарной игры чемпионата УПЛ против каменской "Стали", который пройдет в Полтаве в последний день этой недели.