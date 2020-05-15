Захисник "Ворскли" продовжив угоду із полтавським клубом

Захисник пролонгував свій контакт з "біло-зеленими" ще на один рік.

27-й номер "Ворскли" з’явився у команді в червні минулого року, і за цей час взяв участь у тринадцяти поєдинках – один гол і одна результативна передача.

Додамо, "Ворскла" веде боротьбу у другій шістці УПЛ – 10 місце при 21 пункту в 23 зіграних турах.