Защитник "Ворсклы" продлил соглашение с полтавским клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. ФК "Ворскла" и защитник Владимир Баенко договорились о продолжении трудовых отношений, сообщает УНН со ссылкой на сайт полтавчан.
Защитник продлил свой контакт с “бело-зелеными” еще на один год.
27-й номер “Ворсклы” появился в команде в июне прошлого года, и за это время принял участие в тринадцати поединках — один гол и одна результативная передача.
Добавим, “Ворскла” ведет борьбу во второй шестерке УПЛ — 10 место при 21 пункта в 23 сыгранных турах.