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Захисник Санон дебютуватиме за баскетбольну збірну України у відбору на ЧС-2019

Київ • УНН

 • 6779 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. 19-річний захисник Іссуф Санон приєднається до лав національної збірної України на матчі другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти Словенії та Іспанії, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Гравець словенської Олімпії, якого на драфті НБА-2018 під 44-м піком обрав “Вашингтон Візардс”, матиме можливість дебютувати за дорослу збірну вже у наступних офіційних матчах. Санон підтвердив свій приїзд до табору національної команди.

У сезоні 2018/2019 Санон виступає у чемпіонаті Словенії, де в 5 матчах в середньому набирає 4,4 очка, робить 2,4 підбирання та 1,6 передачі за 16,0 хвилини на майданчику. Також українець зіграв у складі “Олімпії” у 5 матчах Ліги чемпіонів ФІБА, в яких він за 13,4 хвилини набирає 3,2 очка, робить 2,8 підбирання та 2,0 передачі в середньому за гру.

Зауважимо, що на міжнародній арені у складі збірних вихованець “Дніпра” виступав у 2017 році, коли у складі юніорської збірної України U-18 грав на чемпіонаті Європи у Дивізіоні А, за підсумками якого став другим найрезультативнішим гравцем турніру.

Додамо також, наступні два матчі відбіркового циклу українська команда проведе 29-го листопада проти Словенії, а 2 грудня з Іспанією.

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