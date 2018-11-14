Защитник Санон дебютировать за баскетбольную сборную Украины в отборе на ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. 19-летний защитник Иссуфу Санон присоединится в сборную Украины на матчи второго раунда квалификации чемпионата мира-2019 против Словении и Испании, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Игрок словенской Олимпии, которого на драфте НБА-2018 под 44-м пиком выбрал “Вашингтон Уизардс”, получит возможность дебютировать за взрослую сборную уже в следующих официальных матчах. Санон подтвердил свой приезд в лагерь национальной команды.
В сезоне 2018/2019 Санон выступает в чемпионате Словении, где в 5 матчах в среднем набирает 4,4 очка, делает 2,4 подбора и 1,6 передачи за 16,0 минуты на площадке. Также украинец сыграл в составе “Олимпии” в 5 матчах Лиги чемпионов ФИБА, в которых он по 13,4 минуты набирает 3,2 очка, делает 2,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.
Заметим, что на международной арене в составе сборных воспитанник “Днепра” выступал в 2017 году, когда в составе юниорской сборной Украины U-18 играл на чемпионате Европы в Дивизионе А, по итогам которого стал вторым самым результативным игроком турнира.
Добавим также, следующие два матча отборочного цикла украинская команда проведет 29 ноября против Словении, а 2 декабря с Испанией.