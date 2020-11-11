Захисник "Олександрії" забив гол за збірну Латвії

В одному з матчів збірна Латвії в гостях розібралася із Сан-Марино – 3:0. На 67 хвилині на поле вийшов оборонець ФК "Олександрія" і забив з гри вже через чотири хвилини.

Примітно, що цього сезону Дубра провів за "Олександрію" 5 матчів в УПЛ і отримав одну жовту картку.

До вашої уваги результати інших контрольних матчів:

Греція – Кіпр – 2:1

Албанія – Косово – 2:1

Литва – Фарерські острови – 2:1

Румунія – Білорусь – 5:3

Чорногорія – Казахстан – 0:0

Болгарія – Гібралтар – 3:0

Туреччина – Хорватія – 3:3

Данія – Швеція – 2:0.