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Захисник "Олександрії" забив гол за збірну Латвії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопад. УНН. Низка поєдинків відбулася в рамках товариських протистоянь національних футбольних збірних у ході підготовки до майбутніх баталій в Лізі націй УЄФА, передає УНН.

В одному з матчів збірна Латвії в гостях розібралася із Сан-Марино – 3:0. На 67 хвилині на поле вийшов оборонець ФК "Олександрія" і забив з гри вже через чотири хвилини.

Примітно, що цього сезону Дубра провів за "Олександрію" 5 матчів в УПЛ і отримав одну жовту картку.

До вашої уваги результати інших контрольних матчів:

Греція – Кіпр – 2:1
Албанія – Косово – 2:1
Литва – Фарерські острови – 2:1
Румунія – Білорусь – 5:3
Чорногорія – Казахстан – 0:0
Болгарія – Гібралтар – 3:0
Туреччина – Хорватія – 3:3
Данія – Швеція – 2:0.

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