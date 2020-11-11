Захисник "Олександрії" забив гол за збірну Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопад. УНН. Низка поєдинків відбулася в рамках товариських протистоянь національних футбольних збірних у ході підготовки до майбутніх баталій в Лізі націй УЄФА, передає УНН.
В одному з матчів збірна Латвії в гостях розібралася із Сан-Марино – 3:0. На 67 хвилині на поле вийшов оборонець ФК "Олександрія" і забив з гри вже через чотири хвилини.
Примітно, що цього сезону Дубра провів за "Олександрію" 5 матчів в УПЛ і отримав одну жовту картку.
До вашої уваги результати інших контрольних матчів:
Греція – Кіпр – 2:1
Албанія – Косово – 2:1
Литва – Фарерські острови – 2:1
Румунія – Білорусь – 5:3
Чорногорія – Казахстан – 0:0
Болгарія – Гібралтар – 3:0
Туреччина – Хорватія – 3:3
Данія – Швеція – 2:0.