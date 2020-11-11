Защитник "Александрии" забил гол за сборную Латвии

В одном из матчей сборная Латвии в гостях разобралась с Сан-Марино - 3:0. На 67 минуте на поле вышел защитник ФК "Александрия" и забил с игры уже через четыре минуты.

Примечательно, что в этом сезоне Дубра провел за "Александрию" 5 матчей в УПЛ и получил одну желтую карточку.

Вашему вниманию результаты других контрольных матчей:

Греция - Кипр - 2:1

Албания - Косово - 2:1

Литва - Фарерские острова - 2:1

Румыния - Беларусь - 5:3

Черногория - Казахстан - 0:0

Болгария - Гибралтар - 3:0

Турция - Хорватия - 3:3

Дания - Швеция - 2:0.