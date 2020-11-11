Защитник "Александрии" забил гол за сборную Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Ряд поединков состоялся в рамках товарищеских противостояний национальных футбольных сборных в ходе подготовки к предстоящим баталиям в Лиге наций УЕФА, передает УНН.
В одном из матчей сборная Латвии в гостях разобралась с Сан-Марино - 3:0. На 67 минуте на поле вышел защитник ФК "Александрия" и забил с игры уже через четыре минуты.
Примечательно, что в этом сезоне Дубра провел за "Александрию" 5 матчей в УПЛ и получил одну желтую карточку.
Вашему вниманию результаты других контрольных матчей:
Греция - Кипр - 2:1
Албания - Косово - 2:1
Литва - Фарерские острова - 2:1
Румыния - Беларусь - 5:3
Черногория - Казахстан - 0:0
Болгария - Гибралтар - 3:0
Турция - Хорватия - 3:3
Дания - Швеция - 2:0.