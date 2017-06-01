Захисник О.Кучер завершив виступи за "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. 34-річний захисник збірної України Олександр Кучер покинув склад ФК “Шахтар” після того, як контракт із командою добіг до свого завершення. Про це за на сторінці в Facebook заявив його партнер по захисту в донецькому клубі Ярослав Ракицький, передає УНН.
“Саня (Кучер — ред.), дякую тобі за відданість і віддачу „Шахтарю“. 8 років тому ти прийняв мене, повірив і підтримав. Ти став не тільки надійним партнером на полі, а й справжнім другом поза ним. Ти багато чому мене навчив. З тобою ми досягли важливих перемог, ми стали чемпіонами. Вперед, за новими перемогами, друже”, — написав Я.Ракицький на своїй сторінці у Facebook.
Відзначимо, що у нинішньому сезоні О.Кучер провів у футболці “Шахтаря” 29 поєдинків — 22 в Ліга Парі-Матч, 6 в єврокубках і 1 в Кубку України.
Додамо також, О.Кучер перейшов у “Шахтар” зі складу харківського “Металіст” у 2006 році. За час у “помаранчево-чорній” формі 34-річний оборонець здобув 7 чемпіонств України, 5 кубків України, 3 Суперкубка України і Кубок УЄФА. Окрім того в активі гравця більше 50 зіграних ігор за збірну України.