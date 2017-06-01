Защитник О.Кучер завершил выступления за "Шахтер"

“Саня (Кучер — ред.), Спасибо тебе за преданность и отдачу „Шахтеру“. 8 лет назад ты принял меня, поверил и поддержал. Ты стал не только надежным партнером на поле, но и настоящим другом вне его. Ты многому меня научил. С тобой мы достигли важных побед, мы стали чемпионами. Вперед, за новыми победами, друг”, — написал Я.Ракицький на своей странице в Facebook.

Отметим, что в нынешнем сезоне О.Кучер провел в футболке “Шахтера” 29 поединков — 22 в Лига Пари-Матч, 6 в еврокубках и 1 в Кубке Украины.

Добавим также, О.Кучер перешел в “Шахтер” из состава харьковского “Металлист” в 2006 году. За время в “оранжево-черной” форме 34-летний защитник получил 7 чемпионств Украины, 5 кубков Украины, 3 Суперкубка Украины и Кубок УЕФА. Кроме того, в активе игрока более 50 сыгранных игр за сборную Украины.