Захисник Гуйе вирушив з "Динамо" на збір до Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Делегація київського “Динамо” взяла курс на перший навчально-тренувальний збір до Австрії, де перебуватиме до 14 липня, інформує УНН з посиланням на сайт столичної команди.
Чартерним рейсом з аеропорту “Бориспіль” кияни вирушили до Мюнхена, звідки автобусом дістануться до свого місця перебування на найближчі два тижні — готелю “Nidum” в Австрії.
Склад “Динамо” на перший навчально-тренувальний збір в Австрії:
Воротарі: Бущан, Бойко, Рудько, Маханьков;
Захисники: Морозюк, Шабанов, Кендзьора, Кадар, Бурда, Гуйє;
Півзахисники: Сидорчук, Вербіч, Гармаш, Калитвинцев, Че Че, Буяльський, Шепелєв, Лєднєв, Михайличенко, Андрієвський, Шапаренко, Смирний, Алібеков, Циганков, Гонсалес;
Нападники: Бєсєдін, Русин, Дегтярьов.
Примітно, що парагваєць Дерліс Гонсалес приєднається до команди вже безпосередньо в Австрії. Хорватський захисник Йосип Піварич, разом зі своєю збірною, продовжує виступи на чемпіонаті світу.
Зазначимо, що захисник Папа Гуйє та нападник Максим Дегтярьов перебувають в команді на перегляді.