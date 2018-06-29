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Захисник Гуйе вирушив з "Динамо" на збір до Австрії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Делегація київського “Динамо” взяла курс на перший навчально-тренувальний збір до Австрії, де перебуватиме до 14 липня, інформує УНН з посиланням на сайт столичної команди.

Чартерним рейсом з аеропорту “Бориспіль” кияни вирушили до Мюнхена, звідки автобусом дістануться до свого місця перебування на найближчі два тижні — готелю “Nidum” в Австрії.

Склад “Динамо” на перший навчально-тренувальний збір в Австрії:

Воротарі: Бущан, Бойко, Рудько, Маханьков;

Захисники: Морозюк, Шабанов, Кендзьора, Кадар, Бурда, Гуйє;

Півзахисники: Сидорчук, Вербіч, Гармаш, Калитвинцев, Че Че, Буяльський, Шепелєв, Лєднєв, Михайличенко, Андрієвський, Шапаренко, Смирний, Алібеков, Циганков, Гонсалес;

Нападники: Бєсєдін, Русин, Дегтярьов.

Примітно, що парагваєць Дерліс Гонсалес приєднається до команди вже безпосередньо в Австрії. Хорватський захисник Йосип Піварич, разом зі своєю збірною, продовжує виступи на чемпіонаті світу.

Зазначимо, що захисник Папа Гуйє та нападник Максим Дегтярьов перебувають в команді на перегляді.

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