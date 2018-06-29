Защитник Гуйе отправился с "Динамо" на сбор в Австрию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Делегация киевского “Динамо” взяла курс на первый учебно-тренировочный сбор в Австрию, где будет находиться до 14 июля, информирует УНН со ссылкой на сайт столичной команды.
Чартерным рейсом из аэропорта “Борисполь” киевляне отправились в Мюнхен, откуда автобусом доберутся до своего места пребывания на ближайшие две недели — гостиницы “Nidum” в Австрии.
Состав “Динамо” на первый учебно-тренировочный сбор в Австрии:
Вратари: Бущан, Бойко, Рудько, Маханьков;
Защитники: Морозюк, Шабанов, Кендзера, Кадар, Бурда, Гуйе;
Полузащитники: Сидорчук, Вербичи, Гармаш, Калитвинцев, Че Че, Буяльский, Шепелев, Леднев, Михайличенко, Андриевский, Шапаренко, Смирный, Алибеков, Цыганков, Гонсалес;
Нападающие: Беседин, Русин, Дегтярев.
Примечательно, что парагваец Гонсалес присоединится к команде уже непосредственно в Австрии. Хорватский защитник Иосиф Пиварич, вместе со своей сборной, продолжает выступления на чемпионате мира.
Отметим, что защитник Папа Гуйе и нападающий Максим Дегтярев находятся в команде на просмотре.