Захисник "БІПИ" оформив перший тріпл-дабл у сезоні Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Розігруючий захисник одеської “БІПИ” Клим Артамонов став автором статистичного досягнення у виїзному матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Плеймейкер одеситів за 31 хвилину на майданчику набрав 11 очок (2/6 двоочкові, 2/4 триочкові, 1/1 штрафні), віддав 12 результативних передач та зробив 11 підбирань (1 на чужому щиті).
Таким чином, Артамонов став першим гравцем у цьому сезоні, якому вдалося відзначитись двозначними показниками відразу у трьох статистичних категоріях.
Зауважимо, що “БІПА” обіграла “Запоріжжя” 84:59 і здобула 10 виграш в сезоні — 5-те місце. “Запоріжжя” з 5-ма перемогами на 7-му рядку.