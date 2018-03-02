Защитник "БИПЫ" оформил первый трипл-дабл в сезоне Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Разыгрывающий защитник одесской “БИПЫ” Клим Артамонов стал автором статистического достижения в выездном матче регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Плеймейкер одесситов за 31 минуту на площадке набрал 11 очков (2/6 двухочковые, 2/4 трехочковые, 1/1 штрафные), отдал 12 результативных передач и сделал 11 подборов (1 на чужом щите).
Таким образом, Артамонов стал первым игроком в этом сезоне, которому удалось отличиться двузначными показателями сразу в трех статистических категориях.
Заметим, что “БИПА” обыграла “Запорожье” 84:59 и получила 10 выигрыш в сезоне — 5-е место. “Запорожье” с 5-ю победами на 7-й строчке.